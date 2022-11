Jeśli czeka cię w bliższej lub nieco dalszej przyszłości matura z chemii, to z pewnością stresuje cię przygotowanie do niej oraz podejście do samego egzaminu. Pamiętaj, że odpowiednie opanowanie materiału to klucz do sukcesu. Sama wiedza jednak nie wystarczy. Są jeszcze błędy, które często się na takich egzaminach pojawiają. Czym są i jak ich uniknąć?

Pośpiech to twój największy wróg

Pamiętaj — gdy człowiek się śpieszy, tam diabeł się cieszy. A diabeł przecież tkwi w szczegółach. Często powielanym błędem, który generuje wiele innych, jest więc pośpiech. Czytanie zbyt szybko zadania, zbyt szybkie podchodzenie do rozwiązywania go — to wszystko może generować błędy w rachunkach, co może być kosztowne w punktach. Jak możemy sobie z tym poradzić? Najlepiej będzie ćwiczyć rozwiązywanie próbnych matur, stosując takie same zasady, jak na prawdziwej. Ustawmy sobie budzik na dokładnie 180 minut i nie pozwalajmy sobie go przekroczyć. Z czasem wypracujemy odpowiednie tempo pracy tak, aby z każdym zadaniem się wyrobić.



Brak odpowiedzi na zadania na maturze z chemii

Również często pojawiającym się błędem jest brak wpisania odpowiedzi do danego zadania. Wydaje się to, może oczywiste, jednak często zdarza się, że w natłoku emocji, ostateczne wyliczenia nie są tym, o co konkretnie prosiło nas polecenie. Pamiętaj więc, aby zawsze sprawdzać zadania. Przeczytać jeszcze raz dokładnie polecenie i przeanalizować, czy na pewno na nie dobrze odpowiedzieliśmy. Matura z chemii nie musi być zmartwieniem, jeśli odpowiednio się do niej przygotujesz!